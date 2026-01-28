Giulia Muratori diventa membro del Bureau del SOC Group

Libera esprime grande soddisfazione per la nomina della nostra Segretaria Politica Giulia Muratori a membro del Bureau del SOC Group (Socialists, Democrats and Greens) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Il Bureau rappresenta l’organo direttivo politico del gruppo e svolge un ruolo centrale nella definizione delle strategie e delle priorità sui principali temi europei, tra cui diritti umani, democrazia, giustizia sociale, uguaglianza e sostenibilità ambientale. Questa nomina costituisce un importante riconoscimento del lavoro politico e istituzionale svolto da Giulia Muratori e rafforza la presenza di San Marino in uno dei principali contesti multilaterali europei. È inoltre un segnale di attenzione verso una visione progressista, inclusiva e orientata ai diritti, da sempre al centro dell’impegno di Libera. Libera rivolge a Giulia Muratori i migliori auguri di buon lavoro, certi che questo incarico rappresenterà un’ulteriore occasione per contribuire alla costruzione di un’Europa più giusta, solidale e democratica.



