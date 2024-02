Giuliano Amato inaugurerà l’Anno Accademico dell’Università di San Marino Il 27 marzo la cerimonia al Centro Congressi Kursaal insieme al Rettore, Corrado Petrocelli

Giuliano Amato inaugurerà l’Anno Accademico dell’Università di San Marino.

Sarà affidata al giurista Giuliano Amato, in passato giudice della Corte Costituzionale italiana di cui è stato presidente dal gennaio al settembre del 2022, la lectio magistralis prevista durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-24 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in programma mercoledì 27 marzo al Centro Congressi Kursaal. Professore emerito dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole e dell’Università La Sapienza di Roma, nonché presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani dal 2009 al 2013, al di là dell’impegno accademico ha rivestito per due volte la carica di premier italiano e altrettante di ministro del Tesoro. È stato inoltre ministro dell’Interno e ministro per le Riforme Istituzionali, nonché parlamentare per diciotto anni. Come autore ha firmato testi sull’integrazione europea, le libertà individuali e altre tematiche giuridiche e politiche, pronunciandosi inoltre, nella cornice delle attività della Corte Costituzionale, su materie come i diritti fondamentali e il diritto all’identità personale. La lectio magistralis verrà preceduta da un intervento del Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, in programma alle ore 15. Ingresso libero.

cs UniRsm

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: