Giulio Perticari 200 10-26 giugno 2022

Mercoledì 8 giugno alle ore 11, nella Sala Rossa del Comune, si presenta la rassegna che celebra il bicentenario della morte del Conte Giulio Perticari (Savignano sul Rubicone, 15 agosto 1779 - San Costanzo, 26 giugno 1822) poeta e letterato. Dal 10 al 26 giugno, i suoi amati luoghi d’adozione in terra di Marche - Pesaro, Sant’Angelo in Lizzola e San Costanzo - celebrano la ricorrenza con un ricco programma di incontri, concerti, letture, mostre, animazioni e degustazioni a tema, per ricostruire il variegato ambiente storico, politico, sociale e culturale in cui l’intellettuale visse e operò. L’evento è promosso - sotto l’egida di Pesaro Città che legge - dai Comuni di Pesaro, San Costanzo e Vallefoglia con la collaborazione di istituzioni, scuole e associazioni del territorio. Saranno presenti, Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Filippo Sorcinelli sindaco di San Costanzo e Palmiro Ucchielli sindaco di Vallefoglia, insieme con i rappresentanti delle realtà coinvolte.

