Giunta Chiesanuova: donati 7 bonus bebè nel 2020

La Giunta di Chiesanuova prosegue la campagna di sostegno alla maternità e famiglia. Anche nel 2020 sono stati donati 7 bonus bebè per i nuovi nati residenti nel Castello. Un contributo simbolico che possa incentivare i giovani a crearsi una famiglia. La Giunta nel corso degli ultimi anni ha già accantonato dei risparmi per questa iniziativa. Il bonus bebè è confermato anche per il 2021, con l'auspicio di poterlo consegnare a tanti nuovi neonati. Inoltre in questo anno particolare, non potendo festeggiare Natale ed Epifania assieme ai nostri giovani, la Giunta di Castello di Chiesanuova, tramite le maestre, ha regalato ai bambini della scuola dell'Infanzia ed elementare un libro; perché un bambino che legge sarà un adulto che pensa.