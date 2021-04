Giunta Città: Giornata ecologica “Ma che bel castello”

Si è svolta sabato 24 aprile 2021 la giornata ecologica del Castello di Città “MA CHE BEL CASTELLO“, evento organizzato dalle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino.

Armati di guanti sacchi ed entusiasmo, i volontari, accompagnati dai loro amici animali, hanno ripulito l’area dell’ex Camping di Murata dai rifiuti ingombranti che deturpavano da anni la zona, estendendo l’azione fino al sentiero della terza torre. I più piccoli, insieme a genitori e insegnanti, si sono presi cura invece dell’area circostante alla scuola e alla chiesa di Murata raccogliendo ben 80 kg di rifiuti.

“Una bella e piacevole iniziativa che permette alle persone di riappropriarsi dei luoghi che sono di tutti, come di tutti è la responsabilità di non permettere che vengano violati. Un momento di cittadinanza attiva e di socialità, nel rigoroso rispetto delle regole sanitarie, che in una mattina soleggiata ha acceso un atteso ottimismo dopo i mesi cupi dell’inverno e della pandemia” ha dichiarato il Capitano di Castello Tomaso Rossini.

Si ringraziano tutti gli intervenuti e i tutti i gruppi e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, la scuola e i ragazzi. Si ringrazia IL Servizio di Igiene Urbana che si occuperà di trasferire in discarica il carico rifiuti ingombranti accumulato e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per il materiale donato ai volontari.

La bellezza del nostro territorio è il dono più prezioso che abbiamo: a noi spetta preservarla e donarla alle generazioni future!

Aiutaci a tenere il nostro Castello pulito: invia una foto delle zone che necessitano di interventi sulla pagina fb della Giunta di Castello di Città.

Comunicato stampa

Giunta di Castello della Città di San Marino

Il Capitano Tomaso Rossini





