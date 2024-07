Giunta di Castello Città di San Marino. Nuova truffa per colpire gli anziani del Titano

Apprendiamo con dispiacere la notizia, confermata in mattinata dalla televisione di Stato, di una nuova truffa a discapito degli anziani; nel caso specifico a una signora residente nel nostro Castello. La Giunta di Castello richiede molta più attenzione a questo fenomeno, oramai diffuso anche nel nostro paese, alle istituzioni competenti ed alle forze di polizia affinche non si diffonda a macchia d’olio e soprattutto che non passi il concetto che in Repubblica e’ molto semplice venire a commettere questo tipo di ignobili reati. Si ribadisce a tutti di fare molta attenzione e di non aprire la porta di casa a ignoti; una persona distinta o di bell'aspetto non è necessariamente una persona onesta! Ci rivolgiamo soprattutto a figli, nipoti, parenti stretti di persone anziane di non lasciarle sole; ricordandogli di adottare tutte le cautele nei contatti con gli sconosciuti, e in caso di bisogno di chiedere aiuto e avvertire le forze dell’ordine. San Marino è e deve rimanere un paese tranquillo e protetto dove la qualità di vita e l’ incolumità e la sicurezza dei cittadini devono essere poste al primo posto Ringraziamo per l’attenzione.

