Giunta di Castello della Città di San Marino. Ringraziamenti e soddisfazione per l’intervento di bonifica dell’area ex tiro a volo.

La Giunta di Castello della Città di San Marino rappresenta la propria soddisfazione per l'intervento di bonifica dell'area Ex Tiro a Volo. Un sentito ringraziamento alla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente che, congiuntamente alla Segreteria di Stato per il Lavoro, al Servizio Igiene Urbana dell'AASS e all'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio, sono intervenuti con tempestività confermando grande professionalità e competenza. La Giunta di Castello della Città di San Marino fin dall'inizio del suo mandato si è impegnata per diffondere la cultura della tutela dell'ambiente e del rispetto per la natura promuovendo l'organizzazione delle giornate ecologiche. “Grazie per aver accolto la richiesta avanzata dalla Giunta di Castello di Città, ha dichiarato Alberto Simoncini, Capitano di Castello. La cooperazione fra Istituzioni e Uffici preposti ha permesso di attivare in tempi celeri le operazioni di bonifica al fine di ridare nuovo lustro a tutta l'area naturalistica dell'Ex Tiro a volo di Murata. Da sempre il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini tutti - a partire dai più giovani - alla salvaguardia dell'ambiente, sviluppando un senso di responsabilità e appartenenza per il luogo in cui si vive; ben venga l'opera e il contributo di singoli cittadini che dimostrando un alto senso civico e un forte attaccamento alle proprie radici e al luogo contribuiscono ogni giorno, con atteggiamenti virtuosi, a rendere più accogliente il nostro paese”, ha aggiunto Simoncini.

