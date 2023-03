Giunta di Castello di Faetano dona un set di strumenti musicali

La Giunta di Castello di Faetano ha donato alla Scuola dell'Infanzia di Faetano "Il Tappeto Volante" un set di strumenti musicali. La donazione di tale attrezzatura è stata caldeggiata dai responsabili della scuola dell'infanzia per l'allestimento di un laboratorio musicale atto ad introdurre i bambini all'educazione musicale. La Giunta di Castello, rispettando la linea adottata fin dal suo insediamento, appoggia e sponsorizza costantemente le scuole presenti sul suo territorio, ritenendo che la presenza di tali istituzioni sia fondamentale per la formazione culturale dei bambini del Castello. La Giunta auspica che il proprio costante sostegno alle scuole migliori l'offerta didattica e favorisca la formazione di classi più numerose in futuro.

