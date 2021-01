Giunta di Castello di Faetano: Giornata della Memoria

La Giunta di Castello di Faetano, in occasione della celebrazione della Giornata Annuale di Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto, donerà ad ogni alunno della classe 5° della Scuola Elementare un libro sul tema, con l'obbiettivo di infondere la memoria di quella tragedia nelle generazioni future. Il 27 gennaio gli alunni si recheranno presso la Casa del Castello per ricevere i libri a loro dedicati.

L’obiettivo della Giunta di Castello è quello di ripetere l’iniziativa anche nei prossimi anni: solamente la memoria può dare forza alla democrazia e può impedire che gli errori, gli orrori e le tragedie del passato possano ripetersi.



Se questo è un uomo – Primo Levi

Voi che vivete sicuri / nelle vostre tiepide case, / voi che trovate tornando a sera / il cibo caldo e visi amici: considerate se questo è un uomo / che lavora nel fango / che non conosce pace / che lotta per mezzo pane / che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna, / senza capelli e senza nome / senza più forza di ricordare / vuoti gli occhi e freddo il grembo / come una rana d'inverno.

Meditate che questo è stato: / vi comando queste parole. / Scolpitele nel vostro cuore / stando in casa andando per via, / coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli. / O vi si sfaccia la casa, / la malattia vi impedisca, / i vostri nati torcano il viso da voi.



Comunicato stampa

Giunta di Castello di Faetano

