Giunta di Castello di Montegiardino: “Villa Filippi non è una casa come le altre”

Non è solo pietra, non è solo storia: è un’anima che respira insieme alla sua comunità.

La Giunta di Castello di Montegiardino desidera annunciare la diffusione sui propri canali ufficiali di un contenuto video emozionale dedicato a Villa Filippi, un’iniziativa nata per dare voce a quel silenzio che da decenni avvolge la storica dimora.

In un momento in cui il destino della Villa è al centro del dibattito pubblico, la Giunta ha scelto di schierarsi non con la fredda burocrazia, ma con la memoria collettiva. Il video ripercorre, attraverso una narrazione intima e potente, la storia di un luogo che “non è una casa come le altre” e che, durante gli anni bui della guerra, seppe farsi grembo per chi non aveva più nulla.

Il racconto tocca le corde più profonde del passato di Montegiardino, ricordando quando la Villa aprì le sue porte a chi fuggiva dalle bombe: “Non chiese nomi. Non chiese da dove venissero. Aprì”.

In quei corridoi dove si dormiva seduti e si contavano i vivi, Villa Filippi ha smesso di essere un edificio per diventare un simbolo di resistenza e accoglienza.

“La villa si riempì di corpi stanchi, di pane diviso in silenzio... Non era elegante allora.

Era necessaria.”

La diffusione di questo video si aggancia con forza alle recenti prese di posizione della Giunta e della cittadinanza contro i tentativi di speculazione che vorrebbero trasformare la Villa in un "affare freddo".

Come recita la saggezza popolare del nostro Castello, ogni volta che si prova a snaturarla, la casa sembra opporsi: “Non è che non si può vendere. È che lei non vuole”.

Con questo video vogliamo ricordare, a istituzioni e privati, che Villa Filippi ci restituisce ciò che portiamo dentro: se portiamo rispetto, avremo memoria; se portiamo cura, avremo futuro. Perché proteggere Villa Filippi significa proteggere una parte di Montegiardino e, con essa, la dignità della nostra storia.

Il video è disponibile da oggi sulla pagina Facebook della Giunta di Castello di Montegiardino.



Comunicato stampa

Giunta di Castello di Montegiardino









