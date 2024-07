Giunta di Castello di San Marino Città

La Giunta di Castello della Città di San Marino, che da inizio mandato ha sempre promosso la riqualifica dell’area Ex Tiro a volo ponendosi contraria alla svendita della stessa a enti privati, appresa la notizia della posizione Libera-PSD rimarca la sua totale disponibilità nella collaborazione a confronti e incontri con i Segretari di Stato competenti. Ricordiamo che a seguito della delibera n.32 del 22 marzo 2021 alla Giunta fu assegnata sia l’area verde che il fabbricato dell’area Camping Ex Tiro a volo di Murata. Dopo una bonifica dell’area grazie a gruppi di volontari e giornate ecologiche organizzate si è attuato un programma ricco di iniziative sociali rivolete a tutte le fascie di età. Da sempre crediamo fortemente nelle nostre idee e progetti, riqualificazione della zona e restituzione a tutta la comunità, di un luogo ricco di storia, ricordi e bellezza naturalistica. Riteniamo che la cosa fondamentale per la buona riuscita dei progetti sia il coinvolgimento, fin dalle prime fasi di ideazione, dei giovani a cui questo luogo è principalmente indirizzato. Data la sua vicinanza al Centro Storico, il suo collegamento attraverso i sentieri e la sua posizione immersa nel verde diventa punto strategico per la realizzazione di nuovi modi di soggiornare, come il glamping, ma anche i tradizionali campers o tende, oramai diffusi e apprezzati in gran parte dei paesi. “Un luogo di tutti e per tutti”, dove la comunità, le associazioni, le federazioni e le scuole possono incontrarsi per svolgere attività sociali, sportive, ludiche e didattiche. Grazie alla collaborazione con l’Università di San Marino si sono sviluppati due progetti di valorizzazione dell’area stessa: uno dedicato alla comunicazione e il secondo alla riqualificazione e realizzazione di un business plan per la messa in atto. Auspichiamo che il nuovo Governo prenda seriamente in esame i progetti avanzati negli ultimi anni dalla Giunta di Castello, pienamente sostenuti da tutta la popolazione. Invitiamo i Segretari di Stato e i Consiglieri della Repubblica a visitare l’area insieme alla Giunta a valutarne insieme le potenzialità e la spettacolarità paesaggistica e quindi a ripensare al progetto di concessione d’uso verso un soggetto privato e dirigere l’attenzione al recupero da parte dello Stato per restituire alla comunità ciò che le appartiene. Al nuovo Governo formuliamo i migliori auspici di Buon Lavoro ed una proficua legislatura.

