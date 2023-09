Giunta di Castello di Serravalle: "Spostamento mercato settimanale del venerdì in occasione di Sport in Fiera"

Il consueto mercato del venerdì che di svolge presso il piazzale antistante il multieventi di Serravalle, al fine di permettere gli allestimenti della manifestazione SPORT IN FIERA, il giorno di venerdì 22 settembre viene spostato presso il parcheggio del Tiro a Volo e WonderBay in zona Ciarulla. Ci scusiamo per il disagio.

C.s. Roberto Ercolani per la Giunta di Castello di Serravalle

