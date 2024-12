Giunta di Castello di Serravalle: Torna il dottor K con un nuovo progetto!

A Serravalle torna il dottor K con un nuovo progetto!

Domenica 15 Dicembre va in scena “La porta magica2 – il ritorno del dottor K”! Per il terzo appuntamento della rassegna “piccoli sguardi” dedicata ai bambini, la Giunta di Castello di Serravalle, propone uno spettacolo di improvvisazione teatrale rivolto alle famiglie.

Domenica 15 Dicembre 2024 alle ore 16.30, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “La porta magica 2 – il ritorno del dottor K”; una rappresentazione portata dalla compagnia “On The Fly Theatre” di cui fanno parte in scena troveremo Mauro Granaroli, Simona Caponera, Valerio Bamberga, Stefania Tamburini e Elisabetta Incanti e la disegnatrice Alice Giordano. Il dottor k, insieme ai suoi assistenti ed al suo fidato amico Bruno, un orsetto di pezza, torna nel suo laboratorio per mostrarvi nuove strabilianti avventure attraverso la sua più grande invenzione: la Porta magica, che permette di viaggiare nei mondi, ma per attivarla serve l’energia dei bambini. Lo scienziato vuole assolutamente mappare tutti mondi della fantasia, perché un allarme si è attivato e qualcosa non sta funzionando, ma nel suo laboratorio è in atto una piccola rivoluzione, cosa accadrà? riuscirà nel suo intento? I suoi collaboratori otterranno ciò che vogliono? Uno spettacolo di improvvisazione unico, frizzante ed interattivo! Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm.

Il costo del biglietto intero è di 9€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 6€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione per i gruppi (4 persone o più) che pagano tutti il biglietto ridotto. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm. Vi aspettiamo numerosi!

