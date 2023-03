Giunta di Chiesanuova: Grande successo per la prima edizione della Sagra di Primavera

Grande successo per la prima edizione della Sagra di Primavera. A Chiesanuova, torna grande protagonista della sagra, la specialità gastronomica del cicciolo: una esibizione dal taglio alla cottura ha fatto rivivere le antiche tradizioni, assieme alla degustazione di lumache, altro piatto tipico a Km0. La manifestazione è stata occasione per inaugurare l'installazione della colonnina manutenzione bici e ricarica e-bike, alla presenza delle Autorità politiche e sportive. La piazza di Chiesanuova rappresenta un punto di passaggio per il cicloturismo, e da oggi i ciclisti potranno contare sulla presenza della colonnina per far fronte alle proprie esigenze di prima manutenzione.

Comunicato stampa

Giunta di Castello di Chiesanuova