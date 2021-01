Giunta di Città e Contea di Nanjing, Cina: gemellaggio nel giugno 2021

Giunta di Città e Contea di Nanjing, Cina: gemellaggio nel giugno 2021.

Mercoledì 27 gennaio p.v. alle ore 9:30 tramite conferenza telematica presso la casa del Castello la Giunta di Castello della Città di San Marino firmerà una lettera di intenti che porterà al gemellaggio tra il Monte Fayuan in Cina (dove si trovano le costruzioni fortificate Fujian Tulou) e il Monte Titano a San Marino in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Entrambi i siti sono stati iscritti da UNESCO come World Heritage Site nel medesimo anno: 2008. Entrambi i siti ospitano costruzioni fortificate antiche e sono simbolici dell’identità culturale del rispettivo Paese. - Fujian Tulou (https://whc.unesco.org/en/list/1113/) - San Marino Historic Centre and Mount Titano (https://whc.unesco.org/en/list/1245/) Nel 2021 ricorre il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e la Cina e nel giugno 2021 si terrà, sempre nella provincia del Fujian a Fuzhou, la 44a Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO (già variata nella data e nel luogo a causa della pandemia), l'intento è di promuovere la firma del gemellaggio in occasione della 44° Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO che si terrà proprio nella provincia del Fujian nel 2021 https://whc.unesco.org/en/sessions/44com/. Con questo gemellaggio si vogliono innescare scambi sia culturali che turistici che economici fra le due realtà. Crediamo che i gemellaggi siano una buona risorsa e opportunità di internazionalizzazione non solo per il Castello ma per l'intera Repubblica.



I più letti della settimana: