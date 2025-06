Giunta di Città: regolamentazione della mobilità nel centro storico

La Giunta di Castello della Città di San Marino esprime con fermezza la propria profonda preoccupazione per la situazione di crescente disordine e degrado che interessa il centro storico della Repubblica, patrimonio dell’UNESCO. Nel corso degli anni la Giunta ha sollecitato l’adozione di misure concrete per una regolamentazione efficace della Zona a Traffico Limitato (ZTL). Oggi, alla luce delle criticità sempre più evidenti, ribadiamo con forza la necessità di un intervento urgente e risolutivo da parte del Governo. Durante alcune fasce orarie, il centro storico appare privo di controllo, con veicoli di ogni genere che attraversano le contrade in palese violazione delle disposizioni vigenti, senza alcun rispetto per gli accessi consentiti o per la sicurezza di residenti, lavoratori e visitatori. Ancora più allarmante è il deterioramento progressivo del patrimonio architettonico, causato da episodi sempre più frequenti di perdita di olio da parte di veicoli. Le colate visibili sulle pavimentazioni in pietra, che spesso vengono assorbite irrimediabilmente, costituiscono un grave danno al decoro urbano e al valore culturale del centro cittadino. Le segnalazioni raccolte sono numerose e costanti, a testimonianza di un disagio diffuso e reale che richiede risposte immediate e incisive. “Non è più accettabile che un luogo di così alto valore simbolico e storico venga compromesso da una gestione inadeguata degli accessi e della mobilità.” La Giunta chiede al Governo di intervenire, attraverso l’adozione di strumenti regolatori chiari, controlli puntuali e una visione a lungo termine che restituisca ordine, vivibilità e dignità al cuore della Repubblica. Il Centro Storico di San Marino Città è un’eredità da custodire con serietà e senso di responsabilità e non possiamo più permetterci l’indifferenza.

c.s. Giunta di Castello della Città di San Marino