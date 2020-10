Giunta di Fiorentino: da oggi è attivo il senso unico in via Vascone e in via Zanone

Giunta di Fiorentino: da oggi è attivo il senso unico in via Vascone e in via Zanone.

La Giunta di Castello di Fiorentino comunica che in data 17 Ottobre 2020 è attivo il senso unico nella Via Vascone e nella Via Zanone. Il Capitano di Castello e la Giunta si scusano per il disagio verso i residenti delle Vie sopra citate, in quanto vi è stato un fraintendimento con gli uffici competenti. La pratica del senso unico è stata portata a conoscenza agli uffici preposti all’insediamento della Giunta eletta nel 2014. Ringraziamo cordialmente.

c.s. Giunta di Castello di Fiorentino

I più letti della settimana: