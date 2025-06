Giunta di San Marino Città: Realizzati nuovi stalli riservati lungo Via P. Tonnini: regolamentazione e invito al rispetto delle disposizioni

Giunta di San Marino Città: Realizzati nuovi stalli riservati lungo Via P. Tonnini: regolamentazione e invito al rispetto delle disposizioni.

La Giunta di Castello della Città di San Marino informa la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi pubblici, sono stati recentemente istituiti nuovi stalli di sosta riservati lungo Via P. Tonnini, a servizio di specifiche funzioni di interesse collettivo.

Nello specifico:

• Nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 14:00, gli stalli saranno riservati agli utenti dell’Ambulatorio di Città, con possibilità di utilizzo esclusivamente previa esposizione del relativo tagliando autorizzativo, rilasciato dalla struttura sanitaria.

• Dalle ore 14:00 alle ore 20:00, gli stessi stalli saranno destinati al Circolo Cittadino, con le medesime modalità di accesso, ovvero esposizione obbligatoria del permesso autorizzativo rilasciato dall’ente.

Si rende noto che la sosta senza regolare autorizzazione comporterà l’irrogazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con l’occasione, la Giunta di Castello rivolge un sentito appello alla cittadinanza, affinché venga garantito il pieno rispetto della regolamentazione sopra indicata. Tali spazi sono stati predisposti per agevolare l’accesso ai servizi da parte di persone che, spesso, si trovano in condizioni di fragilità o necessitano di assistenza. Il corretto utilizzo di queste aree di sosta non rappresenta solo un dovere civico, ma un gesto concreto di attenzione, rispetto e solidarietà verso i bisogni dell’intera comunità.

La Giunta confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità dei cittadini, per assicurare una convivenza civile e ordinata, nel pieno rispetto delle esigenze collettive.



Comunicato stampa

Giunta di Castello della Città di San Marino

