Giunta Faetano: inaugurazione "I colori di un Castello" di Stefano Lavanna

La Giunta di Castello di Faetano è lieta di inaugurare , domenica 28 marzo h 10.30, l’opera di Stefano Lavanna intitolata “I COLORI DI UN CASTELLO”: doveva essere inaugurata a cavallo delle elezioni di Giunta avvenute a fine novembre, come ringraziamento sia al precedente Capitano di Castello Fanny Gasperoni, sia per la candidatura del sottoscritto che porta la continuità di un grande lavoro di squadra. Purtroppo la burocrazia lo ha impedito.

In allegato la descrizione dell’opera interamente costruita con materiale di riciclo.



Giorgio Moroni - Capitano Giunta di Castello di Faetano





A tutti i Faetanesi…….

Io sottoscritto, Lavanna Stefano,

dono l’opera “I colori di un Castello”

alla Giunta di Castello di Faetano

come segno di stima verso tutti i suoi abitanti e verso tutti coloro che in questi anni ho avuto il piacere di conoscere.

Un ‘opera interamente realizzata con materiale di riciclo.



“I COLORI DI UN CASTELLO”

Faetano, uno dei Castelli più piccoli della Repubblica di San Marino a me praticamente sconosciuto fino a sei anni fa.

Il VERDE, come le colline che lo circondano.

Il GIALLO, come le foglie che proprio in questi giorni colorano le sue strade e la sua piazza.

L’AZZURRO, come il cielo che nelle giornate più limpide accentua la sua bellezza.

Il NERO, il colore più potente, l’insieme di tutti i colori che travolge, evoca emozioni forti e dona profondità, come le persone che abitano questo posto.

Quest’opera nasce come una sfida con me stesso e come dono per tutti questi anni passati assieme.

Stefano Lavanna





c.s. Giunta di Castello di Faetano