Giunta Fiorentino: Un attimo ed è già natale

La Giunta di Castello di Fiorentino è lieta di invitare la cittadinanza all’Evento organizzato per martedì 7 dicembre, presso la sala Polivalente Ritrovo dei lavoratori, Via del Passetto - Fiorentino. La serata “Un attimo ed è già Natale”, creerà la giusta atmosfera di gioia, nonostante il difficile periodo pandemico, per traghettarci verso le festività. Prevederà cena, con inizio alle ore 19:30, con un ricco menù, servito con sottofondo musicale. Diego talentuoso pianista e Mario con la sua meravigliosa voce, dalle ore 21:00, renderanno la serata unica, eseguendo brani swing di artisti come: Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin, Nat King Cole, Carosone e tanti altri, di cui alcuni tipici natalizi. Nel rigoroso rispetto delle normative anticovid, vi aspettiamo per incoraggiare un ritorno alla vita sociale. Sarà gradita la prenotazione per facilitare il distanziamento disponendo anticipatamente i tavoli.

cs Giunta di Castello di Fiorentino