Giunta Montegiardino: Aiuto prenotazione vaccino anti Covid-19 per over 75.

La Giunta di Montegiardino attiva un servizio di aiuto agli abitanti del Castello per prenotare ONLINE le date della vaccinazione ANTI COVID-19

Un membro di Giunta sarà a disposizione, presso la Casa del Castello, nei seguenti orari:

Domenica 28 febbraio 2021

dalle 9.00 alle 11.00

Lunedì 1 marzo 2021

dalle 9.00 alle 11.00

La prenotazione è possibile anche contattando il numero 335.7338640 nel pomeriggio di domenica e lunedì, e nell’intera giornata di martedì 2 marzo

È necessario presentarsi con

Documento personale

Codice ISS

Numero di cellulare

Si ricorda che il Vaccino è ora riservato agli over 75 che non abbiano già contratto il virus.



Comunicato stampa

Giunta di Castello di Montegiardino

