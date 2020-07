Giunta Serravalle: incontro con i Sindaci e Assessori alla Cultura e Turismo dei comuni di Coriano , San Leo, Verucchio e Carpegna

Si è svolta Sabato nella Sala del Castello di Serravalle alla presenza dei Sindaci e Assessori alla Cultura e Turismo dei comuni di Coriano , San Leo, Verucchio e Carpegna il secondo incontro per pianificare il nuovo progetto relativo alla programmazione didattica delle gite scolastiche . Ampia condivisione e collaborazione è emersa dal confronto che ha visto coinvolti in questa seconda fase anche i tour operator ( Podium per San Marino e Coperativa Atlantide per San Leo) , nella logica di una pianificazione più mirata e capillare della promo commercializzazione del pacchetto didattico-turistico da offrire alle scuole. La sinergia tra questi comuni e San Marino , ha ampliato l’offerta didattico-culturale , mettendo ancor più in evidenza le grandi risorse e potenzialità del nostro entroterra , del suo patrimonio storico, paesaggistico e culturale , fatto di tradizioni e opportunità, ma soprattutto di un fascino che il tempo ha conservato intatto. “Emozionarsi attraverso la cultura e l”educazione “ , questo potrebbe essere in sintesi il live motive di questo importante sodalizio. L'accordo che la Giunta di Serravalle attraverso il Capitano Vittorio Brigliadori ha sottoscritto con il Comune di Caserta è servito come importante volano per consolidare ed implementare questa iniziativa che vedrà nella prima quindicina del mese di Agosto , la firma congiunta con Caserta del protocollo di intesa e il lancio promozionale del “ Brand” condiviso che sancirà il primo passo operativo di questo interessante e innovativo progetto . Un grazie sentito alle Segreterie di Stato per il loro prezioso supporto e ai Comuni per essersi subito calati in questa prospettiva dinamica e operativa.

Comunicato stampa

Vittorio Brigliadori

Capitano del Castello di Serravalle