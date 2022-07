Giunta Serravalle: spostamento mercato al Tiro a Volo / Wonderbay

Giunta Serravalle: spostamento mercato al Tiro a Volo / Wonderbay.

AL fine di permettere de attività del 50° Rally San Marino, la Giunta di Castello di Serravalle informa la cittadinanza che il consueto mercato del venerdì presso il parcheggio del Multieventi Sport Domus, per il giorno di venerdì 8 Luglio è spostato presso il parcheggio del Tiro a Volo / Wonderbay in fondo a Via dei Ciacinti in zona Ciarulla. Settimana prossima tornerà al suo consueto posto. Per informazioni https://www.castello.serravalle.sm

Comunicato stampa

Giunta di Castello di Serravalle



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: