Giuramento del Giudice di Terza Istanza, professor Andrea Morrone

Giuramento del Giudice di Terza Istanza, professor Andrea Morrone.

Si è tenuta questa mattina di fronte agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, ai Segretari di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini e per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini e ad alcuni Consiglieri la cerimonia di giuramento del professor Andrea Morrone, nominato Giudice di Terza Istanza per la responsabilità civile dei Magistrati, a seguito della deliberazione del Consiglio Giudiziario Plenario del 5 maggio 2021. Con questa nomina, la Repubblica di San Marino compie un rimarchevole passaggio e pone solide basi per l’equilibrio del sistema giudiziario, grazie agli esperti di diritto di chiarissima fama a cui ha affidato ruoli di estrema delicatezza. Il professor Morrone è considerato uno dei migliori costituzionalisti italiani, è un esperto in diritto civile, in istituzioni di diritto pubblico, scienze giuridiche ed è componente della Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione.

c.s. Segreteria Istituzionale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: