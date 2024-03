Giuramento di due nuovi funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri

In mattinata a Palazzo Pubblico, due nuovi Secondi Segretari hanno prestato giuramento nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, risultati idonei nel concorso pubblico dello scorso mese di giugno. Si tratta di Caterina Cardinali e Cecilia Pedini che, in seguito all’odierno adempimento istituzionale, entreranno effettivamente nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che ha introdotto i nuovi funzionari diplomatici, ha ribadito che il cuore pulsante dell’attività diplomatica e consolare di San Marino è il nucleo dei funzionari diplomatici di carriera che prestano la loro attività a San Marino presso il Dipartimento Affari Esteri e nelle diverse sedi strategiche della Repubblica. Richiamate altresì le costanti e progressive trasformazioni avvenute nel tempo all’interno della carriera diplomatica, che anche di recente ha accresciuto e diversificato la propria attività, in virtù delle mutate esigenze e delle decisioni adottate nella sfera della politica estera, così come delle innumerevoli emergenze che hanno richiesto nuove e qualificate professionalità.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

