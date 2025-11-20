Giuramento di un nuovo funzionario diplomatico del Dipartimento Affari Esteri

Nella giornata di oggi, a Palazzo Pubblico, un nuovo Secondo Segretario ha prestato giuramento nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli. Si tratta di Francesca Fiorini che, in seguito all’odierno adempimento istituzionale, entrerà effettivamente nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. A presentare il nuovo funzionario diplomatico è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il quale ha sottolineato l’importanza di rafforzare e qualificare il Corpo Diplomatico di carriera della Repubblica, elemento fondamentale per ampliare e consolidare le competenze del Dipartimento Affari Esteri, sia a livello interno sia nelle sedi strategiche all’estero. Richiamate altresì le costanti e progressive trasformazioni avvenute nel tempo all’interno della carriera diplomatica, che anche di recente ha accresciuto e diversificato la propria attività, in virtù delle mutate esigenze e delle decisioni adottate nella sfera della politica estera, così come delle innumerevoli emergenze che hanno richiesto nuove e qualificate professionalità.

