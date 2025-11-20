TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:12 Marco Mancini a “Il Colibrì”: l'ex moglie del leader di Hezbollah è transitata in Italia senza controlli 10:58 Il CONS a Bruxelles: dialogo sul futuro dello sport e incontro con la nuova presidente del CIO
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Giuramento di un nuovo funzionario diplomatico del Dipartimento Affari Esteri

20 nov 2025
Giuramento di un nuovo funzionario diplomatico del Dipartimento Affari Esteri

Nella giornata di oggi, a Palazzo Pubblico, un nuovo Secondo Segretario ha prestato giuramento nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli. Si tratta di Francesca Fiorini che, in seguito all’odierno adempimento istituzionale, entrerà effettivamente nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. A presentare il nuovo funzionario diplomatico è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il quale ha sottolineato l’importanza di rafforzare e qualificare il Corpo Diplomatico di carriera della Repubblica, elemento fondamentale per ampliare e consolidare le competenze del Dipartimento Affari Esteri, sia a livello interno sia nelle sedi strategiche all’estero. Richiamate altresì le costanti e progressive trasformazioni avvenute nel tempo all’interno della carriera diplomatica, che anche di recente ha accresciuto e diversificato la propria attività, in virtù delle mutate esigenze e delle decisioni adottate nella sfera della politica estera, così come delle innumerevoli emergenze che hanno richiesto nuove e qualificate professionalità.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa