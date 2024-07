Giuramento e avvio della Nuova Legislatura: Un Futuro di Stabilità per San Marino

Con l'approvazione del programma di governo e il solenne giuramento dei membri del Congresso di Stato, oggi si completa l'iter istituzionale per la nuova legislatura. Da questo momento, la Repubblica di San Marino dispone di un nuovo governo nel pieno delle sue funzioni. Alleanza Riformista esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale della lista e della coalizione, che ha consentito la formazione di una solida maggioranza e la costituzione di un governo. A partire da domani, la piena operatività delle Segreterie di Stato e dell'intero apparato istituzionale permetterà di dare concreta attuazione al programma di governo, rispettando gli impegni presi e fornendo tutte le risposte necessarie al Paese. Le donne e gli uomini di Alleanza Riformista, insieme ai loro rappresentanti istituzionali, sono pronti a dedicarsi con determinazione e impegno per garantire un futuro stabile e sereno a tutti i cittadini Sammarinesi. Infine, desideriamo esprimere le nostre congratulazioni al Consigliere Rossano Fabbri, nominato oggi Segretario di Stato per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport, augurandogli buon lavoro insieme al suo staff di segreteria. Rivolgiamo inoltre le nostre congratulazioni a Giovanna Cecchetti, che oggi ha prestato giuramento come Consigliere della Repubblica, rafforzando così il Gruppo Consiliare di Alleanza Riformista. Vogliamo ancora una volta ringraziare in Consigliere Gian Nicola Berti, per gli impegni profusi e per gli importanti risultati ottenuti in meno di un anno di guida alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

