Giuseppe Cederna con Maestri. Storie, poesia, incontri, illuminazioni

Giovedì 6 agosto all’Anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiesanuova l’ultimo appuntamento di San Marino TeatrOUT

Si conclude San Marino TeatrOUT, la rassegna estiva dedicata al teatro all'aperto. L'ultimo appuntamento è in programma giovedì 6 agosto, alle ore 21.00, all'Anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiesanuova, con Maestri. Storie, poesia, incontri, illuminazioni, spettacolo scritto e interpretato da Giuseppe Cederna, accompagnato sul palco da Matteo Castellan, alla tastiera e alla fisarmonica, e Nicola Testa, alla chitarra.

Tra parole e musica dal vivo, Maestri è un viaggio attraverso la letteratura, la poesia e gli incontri che segnano una vita. Un itinerario che attraversa paesaggi reali e interiori, seguendo le tracce di autori che continuano a insegnarci a guardare il mondo con occhi nuovi.

Da Walt Whitman a Giuseppe Ungaretti, da Konstantinos Kavafis a Emily Dickinson, fino a Chandra Livia Candiani, il racconto si snoda dal Mediterraneo di Omero ai monasteri dell'Himalaya, passando per i paesaggi della Valtellina raccontati da Antonio Cederna. Un percorso che intreccia poesia, memoria e viaggio, dove la musica accompagna la narrazione e amplifica la forza evocativa delle parole.

In Maestri, Giuseppe Cederna ripercorre anche le figure che hanno segnato la sua formazione umana e artistica: scrittori, attori, amici e compagni di viaggio diventano protagonisti di un racconto che alterna pagine letterarie, testimonianze, episodi personali e riflessioni sul mestiere dell'attore. Con il suo stile diretto e coinvolgente, Cederna trasforma il teatro in uno spazio di condivisione, invitando il pubblico ad ascoltare, rallentare e riscoprire il valore delle parole e della relazione con il mondo.

Attore, scrittore e viaggiatore, Giuseppe Cederna è tra i protagonisti più apprezzati del cinema e del teatro italiano. Indimenticabile interprete di Mediterraneo di Gabriele Salvatores, vincitore del Premio Oscar 1992 come miglior film straniero, ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani, tra cui Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, i fratelli Taviani e Gianni Amelio. Parallelamente all'attività cinematografica ha sviluppato un intenso percorso teatrale dedicato alla narrazione e alla letteratura, portando in scena autori come Stevenson, Čechov, Kavafis e Szymborska. È autore, per Feltrinelli, dei libri Il Grande Viaggio e Piano Americano, nei quali intreccia racconto di viaggio, memoria personale e ricerca poetica.

Ingresso: € 12,00

Biglietteria sul posto dalle ore 20.00, fino ad esaurimento posti.

Informazioni e prenotazioni: info.istituticulturali@pa.sm — 0549 882452



Comunicato stampa

San Marino Teatro







