Giuseppe Gualtieri, primo Segretario FUPS-CSdL, festeggiato con una targa per i suoi 90 anni.

Domenica 19 marzo Giuseppe Gualtieri ha compiuto 90 anni. La FUPS e la CSdL lo hanno festeggiato incontrandolo questa mattina presso la sala Mario Nanni, nella sede della Confederazione del Lavoro, al termine dei lavori della Segreteria Allargata, composta dai dirigenti confederali e di tutte le Federazioni (Segretari e Funzionari). Il Segretario CSdL Enzo Merlini, a nome della CSdL e della FUPS, nel formulargli i migliori auguri per aver raggiunto questo importante e ambito traguardo, gli ha consegnato una targa e una pergamena per ricordare il suo impegno nella Confederazione e nella Federazione Pensionati. Infatti Giuseppe Gualtieri, entrato giovanissimo nel mondo del lavoro, è stato un iscritto e un attivista della Confederazione fin dagli inizi degli anni '50, tant'è che la sua prima tessera fu firmata da Lino Celli, primo Segretario Generale CSdL (dal 1945 al 1957), dopo il periodo di commissariamento guidato da Gino Giacomini. Conclusa la sua attività lavorativa, nel 1986 si è iscritto alla FUPS-CSdL, nata tre anni prima; nel 1987 è diventato coordinatore della Federazione, e dall'anno successivo, a seguito del 1° Congresso FUPS, è stato eletto quale primo Segretario della stessa FUPS, fino all'aprile 1993. Dal 1993 fino al 2000 è stato Presidente della Federazione. La FUPS e la CSdL lo hanno ringraziato per aver dedicato, nei suoi incarichi sindacali, una grande passione civile e sociale, e per aver dato un contributo importante alle molteplici iniziative che la Federazione e la Confederazione hanno rivolto al miglioramento delle condizioni di vita dei pensionati, e per riconoscere il loro ruolo nella società, affinché possano continuare ad esercitare i loro diritti e ad avere un ruolo ancora attivo, valorizzando il grande bagaglio di esperienza, di valori e di saggezza di cui sono portatori verso le giovani generazioni e verso la società sammarinese.



