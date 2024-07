Giuseppina Cassone è il nuovo Prefetto di Rimini

La dott.ssa Giuseppina Cassone è da oggi il nuovo Prefetto di Rimini, succedendo a Rosa Maria Padovano la quale a propria volta assumerà funzioni a Cosenza. “Ho accolto con entusiasmo la mia destinazione presso la provincia di Rimini” ha riferito il nuovo Prefetto “perché ritengo la Romagna una terra di grande fascino per le bellezze del suo territorio, la vivacità di borghi e città, dove presente e storia si incontrano con armonia, ma soprattutto per il calore del suo popolo. Gente operosa che di generazione in generazione è stata capace di rinnovare un’offerta di servizi turistici e ricettivi di assoluta avanguardia ed eccellenza, facendo di questo territorio una delle culle dell’ospitalità nel nostro Paese”. “Attendo con impazienza di scoprire questa meravigliosa provincia in tutte le sue sfaccettature e ricchezze”, ha aggiunto la dott.ssa Cassone “provenendo dalla Versilia, terra per molti aspetti affine a quella romagnola, sono certa che qui mi sentirò a casa”.

C.s. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini