Giustizia, al via la stagione delle riforme.

Il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini fa il punto: “Ci faremo trovare pronti per le visite degli organismi internazionali” La tradizionale conferenza stampa post Congresso di Stato si è rivelata, per il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia Massimo Andrea Ugolini, l’occasione per fare il punto sui progetti di legge che vedono impegnata la sua struttura. “La riforma della giustizia è pronta -ha spiegato il Segretario di Stato- abbiamo lavorato sodo per realizzare un testo di alto livello che consegni alla Repubblica di San Marino una riforma adeguata a quelle che sono le esigenze di uno Stato moderno. Abbiamo raccolto le riflessioni di tutte le componenti coinvolte e di maggioranza e opposizione. Quello che ne è scaturito è un progetto che ha al centro il bilanciamento fra i poteri dello Stato. Ora auspichiamo arrivi il prima possibile all’interno dell’aula consigliare” Sono pronti anche il progetto di legge sulla procedura penale e quello sulla “astensione e ricusazione”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i gruppi di lavoro coinvolti in questo immane impegno -ha proseguito il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini- ora auspico tempi celeri, l’obiettivo è quello di avere l’approvazione del Consiglio Grande e Generale delle riforme relative alla Giustizia entro marzo 2022 come richiesto dal GRECO (l’organismo anticorruzione del Consiglio d’Europa) nelle sue ultime visite”. Il Segretario di Stato per la Giustizia ha annunciato l’approvazione da parte del Congresso di Stato di una delibera relativa all’adeguamento della struttura carceraria dei Capuccini. Si è scelto di abbandonare l’ipotesi di realizzazione di una nuova struttura prediligendo, anche dopo un costruttivo confronto con la Segreteria di Stato per il Territorio, i lavori di adeguamento sul carcere esistente. Il contratto attuale di locazione verrà rinnovato prevedendo anche l’allargamento in nuovi spazi. I lavori adegueranno il carcere sammarinese alle raccomandazioni internazionali e prevedono l’aggiunta di un’area minorile, di un’area femminile e la separazione tra spazi per la custodia cautelare e spazi per la detenzione definitiva. La delibera che affida il mandato all’Ufficio Progettazione è già esecutiva, non tarderà l’avvio dei lavori. “Anche in questo caso -ha spiegato Il Segretario di Stato Ugolini- intendiamo farci trovare pronti per un’eventuale visita degli organismi internazionali (il CPT, la commissione del per la prevenzione delle torture del Consiglio d’Europa)”. La Segreteria di Stato, che detiene anche la delega “per la famiglia” è al lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali, su una nuova legge relativa ai permessi parentali, alle aspettative post-partum, ai congedi per i padri e a tutte quelle forme di assistenza alle famiglie con figli.

Con l’obiettivo di realizzare un testo unico che superi le leggi in materia e i frammentati regolamenti precedenti e che guardi a tutte le fasi di crescita di figli tenendo conto a pieno dei temi legati alle pari opportunità. Il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia Massimo Andrea Ugolini non ha mancato di ricordare quanto importante per il settore della giustizia sammarinese sia stato il convegno organizzato venerdì scorso presso il Centro Congressi Kursaal in occasione della presentazione dell’ultima opera del Dirigente del Tribunale Prof. Giovanni Canzio e della Prof.ssa Francesca Fiecconi con l’alto Patrocinio dei Capitani Reggenti e il Patrocinio del Congresso di Stato, organizzato dalle Segreterie di Stato Cultura e Giustizia, dall’Università degli Studi di San Marino, dall’Istituto Giuridico Sammarinese e dall’Ordine degli Avvocati e dei Notai di San Marino: “Un’occasione di confronto unica sul tema delle riforme, un tema che coinvolge l’Italia quanto San Marino, prioritario e di importanza assoluta. I numerosi relatori che sono intervenuti hanno offerto spunti di interesse offrendo pareri di altissima caratura. Concedetemi anche di ribadire l’importanza della presenza all’evento del Primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio, una visita che non ha precedenti”.

