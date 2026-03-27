Giustizia e diritti: gli studenti sammarinesi a confronto con il Presidente del Tribunale Canzio

Oggi la Scuola Superiore di San Marino ha organizzato una conferenza per le Classi Quinte dei Licei con il Presidente dott. Canzio, Magistrato Dirigente del Tribunale di San Marino dal titolo: “Ingiustizie, giustizia e legge: interazioni”. L’intervento ha toccato più aspetti, spaziando dalla certezza del diritto, in una visione non statica ma dinamica e alle garanzie dei diritti fondamentali e infine al ruolo del Tribunale, con un giusto processo, capace di arginare l’errore giudiziario. Gli alunni, in un costante dialogo con il Presidente, hanno interagito con domande collegate alla tutela dei diritti inviolabili della persona, in una concezione antropocentrica, al ruolo internazionale e al declino a cui stiamo assistendo di alcuni organismi internazionali di fronte alla violazione del diritto e dei fondamentali diritti umani. Non sono pure mancati richiami storici con un cenno al ruolo della giustizia anche nella antica Grecia. L’invito alle nuove generazioni è di non rassegnarsi al male e alle ingiustizie, ma di essere ponte e dialogo per trovare “armonia”, al fine di evitare e fermare il prima possibile le violenze e i conflitti nel mondo.



c.s. Scuola Superiore San Marino









