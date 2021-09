Giustizia e Finanze esprimono vivo apprezzamento per l’approvazione in CGG “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile” e “Misure e strumenti per la cartolarizzaz

Due interventi legislativi attesi da tempo, di rilevanza strategica per il nostro sistema creditizio e bancario, finalizzati rispettivamente a snellire e velocizzare la riscossione dei crediti e a introdurre nel nostro ordinamento una disciplina esaustiva dell’istituto della cartolarizzazione sul piano civilistico disciplinando il ruolo assunto da ciascun attore nel corso di tale procedimento. Ecco perché la Segreteria di Stato Giustizia e la Segreteria di Stato Finanze vogliono esprimere vivo apprezzamento per l’approvazione in Consiglio Grande e Generale delle leggi “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile” e “Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti”. Due progetti ampiamente discussi anche nelle precedenti legislature ma che non avevano trovato le necessarie condivisioni politiche. Questo governo e questa maggioranza hanno saputo ritrovare ampia condivisione politica e sociale grazie ad un lungo ed efficace confronto coinvolgendo importanti soggetti interni come l’Associazione Bancaria Sammarinese o esterni come il Fondo Monetario Internazionale e l’Agenzia di Rating Fitch. In particolare questi ultimi soggetti hanno suggerito modifiche ed integrazioni per migliorare i testi poi trasformati in legge. L’approvazione della legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile” ha rappresentato senza dubbio un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale ove le procedure esecutive risultano talvolta inefficaci, dotando l’ordinamento giuridico di strumenti deflattivi in materia di esecuzione forzata che andranno ad incidere anche sulle procedure giudiziarie esecutive già pendenti. Una novità importante è la previsione di legge in materia di vendita di beni sottoposti ad esecuzione forzata che consentirà al creditore di avere l’assegnazione del bene oggetto di garanzia con conguaglio in denaro qualora il valore di stima dell’immobile sia maggiore dei crediti vantati. Tra gli altri principali interventi introdotti si richiamano le norme relative all’istituto di diritto comune del patto marciano con le normative processuali e concorsuali vigenti, e la cosiddetta revocatoria semplificata per gli atti di alienazione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito. La nuova normativa sulla cartolarizzazione dei crediti andrà a dotare l’economia sammarinese di uno strumento necessario per i crediti non performanti preservando al contempo il reale valore economico degli attivi ceduti, evitando indebite cessioni di valore a scapito degli “originator”. Questa legge recepisce i tratti più caratteristici ed essenziali dei principali orientamenti internazionali in materia, introducendo pertanto uno strumento presente in altri Paesi dalla fine degli anni 90 e che potrà aiutare gli istituti di credito a rendere disponibili attività che oggi sono sostanzialmente bloccate nei loro patrimoni e che costituiscono un elemento di ostacolo alla ristrutturazione del sistema bancario sammarinese. Una scelta di trasparenza voluta dalla maggioranza e dall’esecutivo, in direzione di un futuro ben delineato e sicuro, dove le banche sammarinesi, in maniera libera, potranno utilizzare nuovi strumenti per ridurre in maniera significativa l’attuale esposizione ed assorbire nel tempo eventuali minori introiti derivanti dalla cessione dei crediti non performanti presenti nei loro conti patrimoniali.