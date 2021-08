Giustizia, Ordine Avvocati e Notai: data la delicatezza del momento, "la politica riporti la dialettica nelle opportune sedi"

Giustizia, Ordine Avvocati e Notai: data la delicatezza del momento, "la politica riporti la dialettica nelle opportune sedi".

Sempre più frequentemente si assiste, sulla stampa nazionale, alla strumentale mortificazione del ruolo dell’avvocato, con argomentazioni subdole ed inveritiere, che inducono l’opinione pubblica a confondere l’avvocato con il proprio cliente o, peggio ancora, a rendere l’attività difensiva e le pronunce dell’autorità giudiziaria, mannaie politiche da spendere secondo necessità. I processi debbono essere celebrati nelle aule del Tribunale e non sulla carta stampata e le sentenze debbono trovare conferma o censura nelle apposite sedi. La verità è che senza un’avvocatura forte ogni diritto è debole, che non è ammissibile degradare il ruolo dell’avvocato o le pronunce dell’autorità giudiziaria a mera espressione di interessi politici. Lo spaccato che alcuni articoli offrono della giustizia e del Tribunale Sammarinese non trova giustificazione nella realtà dei fatti. I recenti dati pubblicati dal Dirigente del Tribunale sui “numeri” della giustizia appaiono confortanti ed indicativi di una sostanziale ripresa, in termini tanto di evasione dell’arretrato accumulato, quanto di risposta alle nuove istanze. Ci auguriamo che la coscienza dei più comprenda che la delicatezza del momento impone silenzio e rispetto dei ruoli, e che le istituzioni tutte si adoperino affinché sia ripristinata una corretta dialettica sulla Giustizia. Rivolgiamo un accorato appello affinchè la Politica riporti la dialettica nelle opportune sedi, pur nell’esercizio delle proprie prerogative, evitando la strumentalizzazione di notizie e fatti, che nuoce alla credibilità e all’integrità delle Istituzioni.

C.s. Consiglio Direttivo Ordine Avvocati e Notai

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: