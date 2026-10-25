Giustizia sammarinese, Repubblica Futura sulla sentenza Casali: "Chi pagherà per il danno reputazionale?"

Giustizia sammarinese, Repubblica Futura sulla sentenza Casali: "Chi pagherà per il danno reputazionale?".

La sentenza pubblicata giovedì scorso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella causa Casali vs. San Marino non fa che alimentare le enormi preoccupazioni che aleggiano sulla giustizia sammarinese. Questa pronuncia peraltro segue di poco altre due gravi censure mosse dalla Corte di Strasburgo, sia al Governo che al Tribunale. La vicenda è nota, e riguarda una cittadina che, per un commento su Facebook riguardante l’allora Segretario di Stato alla Sanità, era stata condannata in primo grado e in appello, e poi definitivamente - almeno così si pensava - assolta dal Giudice di Terza Istanza. A questo punto, in maniera del tutto irrituale, è intervenuto il Giudice per i Rimedi Straordinari che, accogliendo una querela nullitatis proposta dalla parte civile, ha annullato senza rinvio l’assoluzione e fatto rivivere la precedente condanna. Il problema è che quel rimedio, in materia penale, semplicemente non esiste, così come peraltro aveva candidamente ammesso lo stesso giudice qualche mese prima. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha quindi constatato l’ovvio, sostenendo che il giudice che si è inventato un grado di giudizio “non era un tribunale costituito per legge”. Repubblica Futura ha da tempo sostenuto che l’introduzione per via giurisprudenziale di gradi di giudizio non previsti dalla legge fosse un fatto grave e senza precedenti. In questo caso, però, una lettura attenta della sentenza lascia sgomenti soprattutto per l’atteggiamento che il Governo ha tenuto nel tentare di difendere l’indifendibile, gettando fango in ordine sparso su Repubblica Futura, sul Giudice sammarinese alla CEDU, sul Giudice di Terza Istanza, sulla ricorrente e sul suo difensore. Il Governo è arrivato a chiedere che il ricorso della cittadina fosse dichiarato abusivo perché la ricorrente e il suo legale sono esponenti di un partito di opposizione e perché Repubblica Futura aveva osato portare il tema in Consiglio Grande e Generale. Queste macroscopiche volgarità non sono passate inosservate. La Corte ha ricordato, “a rischio di affermare l’ovvio”, che un iscritto a un partito di opposizione ha diritto di adire Strasburgo e di farsi difendere da un parlamentare dell’opposizione, e che sollevare in Aula una questione di interesse generale è segno di un sano clima politico. Ha aggiunto che le deduzioni del Governo “denotano una forte tensione politica a livello interno” e che la Corte “non è una sede per l’espressione di tali ostilità”. Si è detta inoltre preoccupata per il riferimento del Governo alla fase riservata del procedimento, nonostante fosse stato avvertito che ciò non era consentito. Insomma i timori che da tempo andiamo denunciando sulla giustizia sono evidentemente percepiti anche oltre confine. Non solo. La Corte ha rilevato che il procedimento penale per calunnia avviato d’ufficio nei confronti del difensore della ricorrente, su segnalazione del Dirigente del Tribunale e mentre il giudizio di terza istanza era ancora pendente, poteva ragionevolmente essere percepito come una forma di pressione, “specie in un contesto politico acceso”. Quel procedimento, peraltro, è stato archiviato. Ci chiediamo a questo punto: chi pagherà per questo danno reputazionale incalcolabile?

C.s. Repubblica Futura

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