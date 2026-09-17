Giustizia sociale, diritti e inclusione: San Marino protagonista al Forum annuale dell'Ilo

Giustizia sociale, diritti e inclusione: San Marino protagonista al Forum annuale dell'Ilo.

La Repubblica di San Marino ribadisce la propria voce nel panorama internazionale sui temi dell'equità e della tutela dei lavoratori. Nel corso della sessione "Partners' Spotlight" del Forum annuale 2026 organizzato dalla Coalizione Mondiale per la Giustizia Sociale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori è intervenuto con un video messaggio trasmesso a Ginevra davanti alla platea dei Paesi aderenti. Un contributo focalizzato sul valore del dialogo sociale e sulla capacità delle piccole realtà statali di farsi laboratorio dinamico di riforme. Un passaggio istituzionale reso ancora più incisivo dal costante lavoro di raccordo curato dall'Ambasciatore Marcello Beccari, Rappresentante Permanente a Ginevra, il cui determinante apporto diplomatico e la cui gestione dei contatti con l'Organizzazione hanno permesso di valorizzare al meglio la presenza sammarinese. Al centro dell'intervento multilaterale figura la visione di uno sviluppo in cui crescita economica e garanzie per i cittadini avanzino di pari passo, senza strappi o contrapposizioni. San Marino ha riaffermato la propria linea d'azione basata sul metodo tripartito codificato dalla Convenzione Ilo numero 144. L'operatività della Commissione Lavoro garantisce una concertazione costante tra esecutivo, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Un modello snello. La prossimità istituzionale del Titano permette infatti di testare soluzioni normative con tempestività, valutandone i riscontri sul campo prima di consolidarle. «Siamo fermamente convinti che competitività, innovazione, tutela dei lavoratori e inclusione non siano affatto obiettivi in contrasto tra loro», evidenzia il Segretario di Stato Alessandro Bevitori. «San Marino non intende proporre un modello rigido da replicare, ma la concretezza di un Paese capace di testare strumenti operativi, valutarne gli impatti e adeguarli tempestivamente. Le dimensioni contenute del nostro Stato rappresentano un vero fattore di agilità: ci consentono di mantenere una relazione diretta e costante con le parti sociali, coinvolgendole non soltanto nella fase conclusiva delle decisioni, ma fin dalla definizione delle priorità strategiche». Il percorso normativo intrapreso dal Titano evidenzia passaggi concreti. Ottobre segnerà il deposito formale degli strumenti di ratifica delle Convenzioni fondamentali dell'Ilo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Parallelamente, l'Aula consiliare sta esaminando il progetto di legge per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, orientato a valorizzare competenze individuali e potenzialità specifiche mediante percorsi dedicati di formazione e affiancamento. Tutela, innovazione e competitività industriale si intrecciano così in un quadro coerente di sostenibilità sociale. L'adesione agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite rimane il punto di riferimento dell'azione di governo. Come spiegato da Alessandro Bevitori nel suo indirizzo alle delegazioni estere, difendere la dignità delle professioni significa costruire comunità resilienti e pronte ad affrontare le transizioni economiche in atto. Il contributo portato a Ginevra riafferma la disponibilità della Repubblica a condividere buone pratiche e a sviluppare sinergie operative con gli altri partner internazionali della Coalizione.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

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