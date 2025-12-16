Gli addobbi floreali di AFFI per il concerto di Natale in Vaticano

Per il quarto anno l’emozione del concerto di Natale in Vaticano è ancora più bella con AFFI (Associazione floricoltori e fioristi italiani), che con le sue magie floreali, rende unico un appuntamento che ogni anno richiama grandi artisti di fama internazionale. Giunto alla sua 33 edizione, i proventi dell’appuntamento televisivo, che andrà in onda in prima serata, su canale 5, il giorno di Natale, saranno devoluti in beneficenza. La raccolta viene effettuata esclusivamente attraverso la divulgazione del numero solidale 48895. I proventi del concerto, ricavati da biglietti e sponsor, sono destinati alla costruzione di una scuola in Congo. Ecco perché l’AFFI, con i suoi fioristi e i suoi floricoltori, ha lavorato per giorni a titolo completamente gratuito. L'Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, nata con l'obiettivo di rilanciare la filiera italiana dei fiori recisi, delle fronde e dell'arte floreale, ha visto rimboccarci le maniche, a Roma, il presidente Cristiano Genovali e la vice presidente Mara Verbena, insieme a Antonio Trentini dal Trentino, Daniele Fontanazza di Milano, Francesco Andronaco di Borghetto Santo Spirito, Lara Biancheri di Ospedaletti in provincia di Imperia, Paolo Maffei di Rovereto, Elisa Belloni di Guidonia Roma, Pasquale Spluga da Brindisi, Valentina Arrotino di Castelvecchio Subequo in provincia dell’Aquila, Nunziatina Di Nunzio di Pescara, Candida Piscitelli di Acerra, Anna Maria Procaccini di Cautano in provincia di Benevento e di Federico Giglio da Genova. I fiori arrivano invece da Sanremo dalla Cooperativa 3 Ponti, da Napoli dalla cooperativa Del Golfo, dalla cooperativa Flora Pompei, dalla cooperativa Aspidistria, dall’azienda agricola Sebastiano del Gaudio e da Ercolano Flora. Insomma: produttori, fioristi e scuole di arte floreale insieme agli artisti del pop, del rock, del soul e del gospel, per celebrare insieme la ricorrenza del Natale. Tanti bouquet di fiori donati agli artisti sul palco per promuovere sempre di più il gentil gesto di offrire fiori in un contesto con gli alberi allestito con orchidee bianche, magnolie, garofani e margherite.

