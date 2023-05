Gli appuntamenti a San Marino dell’ultimo weekend di maggio

Gli appuntamenti a San Marino dell’ultimo weekend di maggio.

Gli appuntamenti a San Marino dell'ultimo weekend di maggio: gastronomia, arte e rievocazioni storiche sono i temi proposti per sabato 27 e domenica 28 maggio.

Quattrocentesca - 27 e 28 maggio

Evento di rievocazione e ricostruzione medievale con circa 100 rievocatori e gruppi storici del circondario. L’accampamento militare della metà del XV secolo farà scoprire ai visitatori tutti gli elementi a partire dalle strutture difensive, al campo da tiro con l'arco, l'armeria e il campo da allenamento per scherma. Sarà possibile scoprire anche attività non militari ma fondamentali per la vita da campo come la tenda del cerusico, le attività di cucina e di sartoria oltre agli artigiani che provvedono alla creazione e riparazione del materiale. Non mancheranno momenti di svago dedicati al gioco, ai canti e alle danze, accompagnati da musica dal vivo.



Parco Ausa – Area manifestazioni, Dogana

Orario: dalle 10.00 alle 24.00

Info: www.castello.serravalle.sm



Live CooKing con Ilda Muja da MasterChef 10 - 27 maggio

A partire dalle 18.00 KitchenHOUSE.it presenta: VOI e il CIBO. Un viaggio gastronomico da percorrere insieme alla ex concorrente di Masterchef 10 Ilda Muja, attraverso i racconti, le domande del pubblico, gli aneddoti e i segreti sugli ingredienti che meglio si sposano tra loro.

KitchenHOUSE.it, Serravalle

Ingresso libero

Info: kitchenhouse.it



Archidays – fino al 28 maggio

Rassegna di architettura e ingegneria sostenibile

Palazzo Graziani, Città di San Marino

Info: archingsm.org

