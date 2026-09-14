Gli appuntamenti dell'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition

L'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition è ai nastri di partenza, pronta ad accogliere i 44 concorrenti selezionati fra le oltre 200 iscrizioni pervenute da tutto il mondo.

Ecco gli appuntamenti della settimana:

martedì 15 settembre, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00. ELIMINATORIE. Teatro Concordia di Borgo Maggiore - San Marino. Ingresso libero

mercoledì 16 settembre, dalle ore 14:30 alle ore 19:30. SEMIFINALI. Teatro Concordia di Borgo Maggiore - San Marino. Ingresso libero

giovedì 17 settembre., ore 17.30. Presentazione del libro Il soprano perfetto. L'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi di Lucas Vianini, Aiep Editore (2026). Palazzo Arzilli, via Donna Felicissima 5, Città di San Marino. Ingresso libero

venerdì 18 settembre. CONCERTO FINALE Teatro Concordia di Borgo Maggiore - San Marino. Ore 21.00 (Info biglietti urly.it/31gn4m info@fondazionerenatatebaldi.org; tel. 335 8494950)

È, inoltre, possibile visitare Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino, aperta fino al 30 settembre dal martedì al sabato, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00.

LA FONDAZIONE RENATA TEBALDI

Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi







