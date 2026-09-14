Gli appuntamenti dell'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition

L'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition è ai nastri di partenza, pronta ad accogliere i 44 concorrenti selezionati fra le oltre 200 iscrizioni pervenute da tutto il mondo.
Ecco gli appuntamenti della settimana:
- martedì 15 settembre, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00. ELIMINATORIE. Teatro Concordia di Borgo Maggiore - San Marino. Ingresso libero
- mercoledì 16 settembre, dalle ore 14:30 alle ore 19:30. SEMIFINALI. Teatro Concordia di Borgo Maggiore - San Marino. Ingresso libero
- giovedì 17 settembre., ore 17.30. Presentazione del libro Il soprano perfetto. L'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi di Lucas Vianini, Aiep Editore (2026). Palazzo Arzilli, via Donna Felicissima 5, Città di San Marino. Ingresso libero
- venerdì 18 settembre. CONCERTO FINALE Teatro Concordia di Borgo Maggiore - San Marino. Ore 21.00 (Info biglietti urly.it/31gn4m info@fondazionerenatatebaldi.org; tel. 335 8494950)
È, inoltre, possibile visitare Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino, aperta fino al 30 settembre dal martedì al sabato, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00.
LA FONDAZIONE RENATA TEBALDI
Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.
c.s. Fondazione Renata Tebaldi