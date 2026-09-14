Gli appuntamenti dell'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition

Dal 15 al 18 settembre il Concorso entra nel vivo e coinvolge la Repubblica

Gli appuntamenti dell'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition.

L'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition è ai nastri di partenza, pronta ad accogliere i 44 concorrenti selezionati fra le oltre 200 iscrizioni pervenute da tutto il mondo.

Ecco gli appuntamenti della settimana:

È, inoltre, possibile visitare Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino, aperta fino al 30 settembre dal martedì al sabato, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00.

LA FONDAZIONE RENATA TEBALDI

Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi

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