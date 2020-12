Gli auguri ai sammarinesi da parte della Caritas vicariale

Carissimi SAMMARINESI, in vista del Santo Natale e della fine di questo anno solare, desideriamo ringraziare il Signore per la Sua Provvidenza e anche ciascuno di voi, per il vostro aiuto. Ci avete permesso di continuare a mostrare con le opere, la Misericordia di Dio Padre. In questo anno particolarmente difficile, avete mostrato un segno tangibile della vostra solidarietà verso le tante persone e famiglie impoverite, colpite nella loro dignità, dalla crisi economica. Natale è scoprire che Dio in Gesù si è fatto povero e vicino a ogni uomo perché ci ama tutti. Con gratitudine per quanto avete fatto e vorrete ancora fare, a nome dei poveri, vi inviamo i nostri Auguri Vivissimi di un Buon Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo