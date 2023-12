Gli auguri di Natale della Caritas Vicariale di San Marino ai sammarinesi

Carissimi Sammarinesi, La Caritas Vicariale di San Marino, nell’approssimarsi del Santo Natale e della fine di quest’anno solare, nell’augurare che la pienezza della gioia riempia tutti i cuori, vuole esprimere la più profonda gratitudine a tutti voi - singoli cittadini, associazioni ed enti (SUMS e Fondazione Graziani) - che, attingendo ad un grande senso di altruismo, attraverso l’offerta del proprio tempo ed attraverso donazioni, avete aperto il vostro cuore e offerto il vostro sostegno a chi opera ogni giorno a favore delle persone maggiormente in difficoltà, dimostrando concretamente la vostra vicinanza. Solo il “contagio” inarrestabile della generosità e della solidarietà riesce a contrastare l’insidioso nemico della povertà! E voi l’avete dimostrato. Questi gesti mostrano quanto non la Chiesa da sola, ma l’intera comunità, sappia essere inclusiva e solidale. Ecco, questa è la proficuità dello stare insieme! Vi ringraziamo perché avete creduto nel nostro stile, nei nostri mezzi, e confidate nella nostra continua ricerca di promozione di qualsiasi essere umano. Siamo felici che tante persone come voi si accorgano che molte famiglie hanno bisogno della condivisione di quello che abbiamo e di quello che siamo. A tutti abbiamo cercato di dare le risposte necessarie, forse non sufficienti, ma certamente tutte quelle che, grazie a Voi, siamo stati in grado di offrire. Il Grazie più sincero ve lo formuliamo attraverso la preghiera di papa Francesco, che qui riportiamo “Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza se, senza però e senza forse: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio”.

Grazie per essere queste mani e Auguri di un Buon Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo

Don Alessandro Santini e i Volontari Caritas

C.s. Caritas Vicariale San Marino

