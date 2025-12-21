Gli auguri di Natale della Società Femminile di Mutuo Soccorso

Gli auguri di Natale della Società Femminile di Mutuo Soccorso.

La Società Femminile di Mutuo Soccorso attendendo il Santo Natale e il Nuovo Anno 2026 desidera rivolgere i più sinceri auguri di Buone Festività e un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e partecipazione, hanno contribuito a rendere questo anno ricco di iniziative e momenti di confronto, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità che da sempre contraddistingue la Società. Il progetto “Alberi di Natale” rappresenta una significativa testimonianza della volontà di proseguire con continuità lungo i valori fondanti della Società: socialità, solidarietà, aiuto reciproco, condivisione delle esperienze e impegno costante a favore delle donne sammarinesi. Il laboratorio e il mercatino di Natale si sono configurati come occasioni concrete di incontro, finalizzate a favorire l’emersione dei bisogni e a consentire la successiva strutturazione di percorsi di accompagnamento rivolti a persone in situazione di fragilità, rafforzando una rete di sostegno, ascolto e prossimità. Domenica 14 dicembre si è svolto il tradizionale incontro conviviale per lo scambio degli auguri, momento di condivisione dei valori comuni e di consolidamento delle relazioni associative. La presenza del Capitano di Castello di Città Alberto Simoncini, da sempre vicino agli ideali e alle iniziative promosse dalla Società, ha ulteriormente valorizzato l’iniziativa. Un augurio speciale è rivolto ai sammarinesi che hanno partecipato con interesse alle iniziative proposte, visitando il bosco di alberi bianchi allestito nella Galleria della Cassa di Risparmio e il mercatino organizzato nei locali della Giunta di Castello di Città. A tutti giungano gli auguri per un Natale sereno e per un Nuovo Anno all’insegna della solidarietà, della collaborazione e dell’impegno condiviso.

C.s. - Società Femminile di Mutuo Soccorso

