Gli auguri di Natale di San Marino for the Children.

Carissimi nell'estate del 2018 il professore Pietro Carmina, nel suo discorso di commiato al termine dei suoi 43 anni di lavoro da insegnante di storia e filosofia, dedica queste parole ai suoi studenti: "usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il presente". Queste parole dedicate a tanti studenti le sentiamo in realtà dedicate anche a tutti noi e voi che da tanti anni cerchiamo di dare voce, di dare dignità ed istruzione a migliaia di bambine e di bambini più poveri del Malawi. Con questa profonda convinzione e determinazione chiudiamo questo anno 2021 portando nel cuore l'inaugurazione che avverrà nei primi mesi del 2022 della nuovissima scuola "Graziani Graziana" di Mponda. La Fondazione Graziani Graziana, dopo aver già sostenuto la realizzazione della nuova scuola primaria “Graziani Graziana” nel villaggio di Balaka ha desiderato infatti rinnovare questo suo fondamentale contributo alla realizzazione anche di questa seconda scuola “ Graziani Graziana” di Mponda, una scuola per più di 4.300 studenti che a breve quindi entreranno a far parte della storia di San Marino in Malawi. A tutti voi carissimi amici e amiche che da tanti anni condividete con noi questo cammino per ultimi del Malawi i nostri più cari auguri di Buon Natale e di un Felice Nuovo Anno 2022.

