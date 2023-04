Gli auguri di Rete alla nuova Reggenza

Il Consiglio Grande e Generale, lo scorso 17 marzo, ha designato Alessandro Scarano e Adele Tonnini per la carica di Capitani Reggenti nel semestre 1° aprile – 1° ottobre 2023. In occasione della cerimonia di ingresso il Movimento RETE formula alle Loro Eccellenze il proprio augurio di buon lavoro per il prestigioso incarico cui sono chiamati, certi che sapranno rappresentare in modo concreto la più alta carica della Repubblica in un momento così delicato per il nostro futuro. Auguriamo Loro di affrontare con determinazione e impegno le complesse questioni che interessano il nostro Paese con lo spirito di unità e solidarietà che da sempre sono le fondamenta della nostra amata Repubblica.

Cs - Movimento RETE

