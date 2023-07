Gli ecc. Capitani reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini in visita alla colonia montana San Marino Chiusi della Verna

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.E. Alessandro Scarano e S.E Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni e alla presenza di una delegazione di Autorità, nella giornata odierna hanno fatto visita alla Colonia Montana San Marino a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. Questa visita si configura quale apprezzata consuetudine e occasione conviviale in questo luogo significativo che, ancora oggi, riunisce nell’appennino aretino un numero considerevole di giovani sammarinesi nel periodo delle vacanze scolastiche estive ed è altresì esperienza che si tramanda di generazione in generazione ad indicare la costante fiducia che la Comunità sammarinese e le famiglie ripongono in quest’opera. Fra la Comunità sammarinese, il Paese di Chiusi della Verna e il Santuario Francescano esiste un legame di amicizia e fratellanza radicato nel tempo. Molti cittadini sammarinesi uniscono a questi luoghi i ricordi più cari della loro adolescenza ed anche momenti di sano divertimento, ma specialmente occasioni di solidarietà e socialità, possibili anche grazie al fondamentale ruolo degli educatori. La Colonia San Marino di Chiusi della Verna negli ultimi anni ha accresciuto le proprie attività educative e ricettive divenendo fruibile non solo nel periodo estivo, ma per l’intero anno e sono stati apportati significativi e indispensabili interventi migliorativi alla struttura e agli spazi adiacenti. Tali realizzazioni sono state rese possibili grazie alla preziosa collaborazione di numerosi cittadini, enti pubblici e privati, nonché operatori economici che, in oltre mezzo secolo di storia, hanno sostenuto questo importante contesto educativo e sociale, patrimonio della Comunità sammarinese. Questa peculiare realtà, oggi diretta da Don Pierluigi Bondioni della Congregazione di Serravalle e gestita con la collaborazione del Castello di Serravalle e della popolazione, è stata fondata nel 1966 da Don Peppino Innocentini. La visita odierna è stato un momento di condivisione alla presenza delle più Alte Autorità civili, militari e religiose vicine alla Colonia e alla Repubblica di San Marino. Essa si è svolta con il saluto delle Istituzioni ed è avvenuta alla presenza del Sindaco del Comune di Chiusi della Verna da sempre attivo in questo sodalizio anche tra territori amici. Al termine della visita alla Colonia, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti unitamente alla Delegazione si sono recati in visita al Santuario Francescano della Verna ed hanno fatto visita alla pregevole Biblioteca ospitata al suo interno. Chiusi della Verna,

cs Segreteria Istituzionale