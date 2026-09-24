Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e dal Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, in visita istituzionale alla sede vescovile della Diocesi di San Marino-Montefeltro a Pennabilli

Nella mattinata odierna, gli Ecc. mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, e dal Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Stefano Canti, hanno compiuto una Visita Istituzionale presso la Sede Vescovile della Diocesi di San Marino- Montefeltro, a Pennabilli. Ad accogliere la Reggenza e le Autorità sammarinesi presso la Curia Vescovile, è stata S.E. Rev.ma il Vescovo, Domenico Beneventi, unitamente alle Autorità Ecclesiastiche della Diocesi e alle Autorità Civili. L'incontro si colloca nell'alveo dei rinnovati e storici legami di amicizia e collaborazione tra le Istituzioni sammarinesi e la Comunità Diocesana, giungendo a breve distanza dalla storica Visita Pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, avvenuta lo scorso 22 agosto. Durante la Visita Istituzionale odierna, il Vescovo ha espresso vivo compiacimento per la presenza delle più Alte Istituzioni sammarinesi presso la Diocesi, sottolineando il valore della vicinanza e del dialogo costante tra le due realtà. S.E. Beneventi, ha poi rinnovato la più ampia gratitudine per la vicinanza testimoniata dalla Reggenza e dalle Istituzioni, sottolineando come la recente presenza del Pontefice sul Territorio sammarinese abbia rinvigorito la vocazione di pace, accoglienza e di dialogo che da sempre caratterizza l'identità della Repubblica e dell'intera Diocesi.

I Capitani Reggenti e i Segretari di Stato hanno dichiarato congiuntamente la massima gratitudine per la calorosa accoglienza dimostrata, rimarcando l'importanza dell'opera pastorale, sociale ed educativa svolta quotidianamente dalla Diocesi in favore della popolazione e del tessuto sociale sammarinese e del Montefeltro, ma anche la volontà di avvalorare i rapporti già solidi e proficui in essere, non solo per vicinanza geografica, tra i Territori. La Visita si è snodata attraverso i luoghi di maggior rilievo spirituale, storico e culturale della Sede vescovile ed in particolare presso la Cattedrale, cuore della vita liturgica diocesana, dove la Reggenza e la Delegazione Istituzionale hanno potuto ammirare la solennità del luogo. Proseguendo, la Delegazione si è recata presso il Museo Diocesano; un viaggio attraverso la ricchezza del patrimonio artistico e storico custodito dalla Diocesi, testimonianza visibile della fede e della cultura che hanno plasmato l'identità del territorio nel corso dei secoli. La Visita si è conclusa presso il Santuario della Madonna delle Grazie; luogo di profonda venerazione e devozione, concludendosi con uno scambio di doni istituzionali e con il rinnovo degli auspici per una cooperazione sempre più proficua a beneficio delle rispettive Comunità.

c.s. Segreteria Istituzionale







