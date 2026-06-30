Gli Ecc.mi Capitani Reggenti accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura in partenza per Strasburgo in visita ufficiale al Consiglio d’Europa

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini in rappresentanza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e da una Delegazione diplomatica, sono in partenza per Strasburgo in occasione della visita ufficiale al Consiglio d’Europa. Ad accogliere la Reggenza all’arrivo a Strasburgo sarà l’Ambasciatore Michela Bovi, Rappresentante Permanente sammarinese presso il Consiglio d’Europa. Nella giornata di domani l’Ecc.ma Reggenza, su invito del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, S.E. Alain Berset, interverrà al Comitato dei Delegati dei Ministri del Consiglio d’Europa. La permanenza a Strasburgo della Delegazione ufficiale consentirà altresì di sviluppare incontri bilaterali, di realizzare confronti con organismi interni all’Organizzazione di Strasburgo, presso i quali San Marino è particolarmente attivo e di rinnovare il convinto sostegno della Repubblica al Consiglio d’Europa, riaffermandone il ruolo imprescindibile nella promozione e nella difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; valori oggi più che mai essenziali alla luce dei continui mutamenti geopolitici nel contesto internazionale che richiedono un ricorso imprescindibile agli strumenti del multilateralismo.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







