Gli Ecc. mi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni in visita alla 60. esposizione internazionale d’arte – la biennale di venezia e al padiglione nazionale sammarinese.

Un viaggio alla 60 Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia per i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni che, accolti dal Console della Repubblica di San Marino a Venezia, Dott.ssa Lorenza Mel e accompagnati dalle Autorità e dal Commissario del Padiglione San Marino, Ing. Paolo Rondelli, dal Vice Commissario Prof. Riccardo Varini hanno visitato l’Arsenale e la Mostra internazionale dal titolo: Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, quale tema proposto da Adriano Pedrosa, curatore della Biennale Arte 2024 che abbraccia la nozione più che mai attuale di “Homo Migrans”. A seguire L’Ecc. ma Reggenza, le Autorità e la Delegazione hanno fatto visita al Padiglione Nazionale della Repubblica di San Marino dove hanno potuto apprezzare il progetto esposto dal titolo: Nomader dell’artista americano Eddie Martinez, a cura di Alison M. Gingeras. Il Padiglione Nazionale della Repubblica di San Marino, progettato e realizzato da FR Istituti d’Arte Contemporanea, con il supporto della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, è un intreccio di visione astratta e figurativa. In mostra, un corpus di opere pensate appositamente per lo spazio espositivo La Fucina del Futuro in Calle San Lorenzo, quale ex bottega fabbrile nel cuore del sestiere di Castello e sede del Padiglione sammarinese, in continuità con la Biennale Architettura 2023. La biografia e l’architettura concettuale dell’opera del noto pittore e scultore americano Martinez che ha esposto in gallerie e musei di tutto il mondo, presentano una forte relazione con il tema proposto della kermesse internazionale 2024. L’infanzia dell’artista è infatti caratterizzata da una vita itinerante; egli si è spostato con la famiglia da una regione all’altra degli Stati Uniti. La sua iconografia è caratterizzata da porzioni di immagini che derivano da una vita nomade. Martinez, noto soprattutto per le sue opere a parete di grandi dimensioni che incorporano figurazione e astrazione, pittura e disegno e che mettono in primo piano il forte segno grafico che lo contraddistingue, si è sentito perennemente straniero, indipendentemente dal luogo di permanenza, sino a quando da adulto, ha messo le radici a Brooklyn.

Nella sua vita il disegno è stato l’elemento di continuità e interpreta il tema della migrazione attraverso un’arte in continua evoluzione ma che sempre percorre culture e identità. La Repubblica di San Marino, con una consolidata storia di ospitalità, ha spesso guardato ad artisti stranieri per le proprie partecipazioni alle mostre internazionali d’arte e architettura organizzate dalla Biennale di Venezia. Una scelta che rende omaggio alle radici di accoglienza della Repubblica.

