Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, a seguito della tradizionale visita alla Verna, donano l’opera pittorica “Il cammino di San Francesco” alle Monache dell’Adorazione Perpetua del SS Sacramento

Nel tardo pomeriggio di ieri presso il Convento San Francesco ha avuto luogo la Cerimonia di collocazione, a seguito della donazione fatta dagli Ecc. mi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, dell’opera dal titolo: “Il cammino di Francesco”, realizzata in duplice copia originale dall’artista sammarinese Cristian Ceccaroni in occasione dell’Ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi.

La donazione, avvenuta alla presenza della Reggenza, del Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, del Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi, di rappresentanti delle Autorità religiose della Diocesi di San Marino-Montefeltro e delle Istituzioni sammarinesi, oltre che del pubblico presente, fa seguito alla tradizionale Visita dell’Ecc. ma Reggenza alla Colonia Montana di San Marino presso Chiusi della Verna e al Santuario Francescano.

In occasione delle celebrazioni per gli Ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi (1226–2026), i Capitani Reggenti hanno reso omaggio alla secolare presenza francescana sul Territorio sammarinese attraverso un gesto dall'alto valore simbolico e culturale.

L'opera, realizzata con una simbologia e significati a cura di Suor Gloria Riva, raffigura il valore spirituale della pace e dell'umiltà quali elementi cardinali del messaggio francescano che continuano a guidare e a ispirare la Comunità sammarinese. Il dipinto da oggi ha la sua collocazione permanente all'interno del complesso monumentale del Convento di San Francesco, uno dei luoghi storici e spirituali più antichi e rappresentativi del Titano.

"Con questo dono – hanno sottolineato i Capitani Reggenti – la Repubblica di San Marino intende rinnovare il proprio profondo legame con la tradizione francescana. Il messaggio di San Francesco, basato sulla fraternità, sul rispetto del creato e sulla ricerca del dialogo, travalica i secoli ed è oggi più attuale che mai per la nostra Repubblica e per il mondo intero."

La donazione delle opere, inoltre, vuole inoltre celebrare il legame radicato tra il Santuario Francescano della Verna e la Repubblica di San Marino, oltre che lo storico gemellaggio tra la Comunità sammarinese e il Paese di Chiusi della Verna.

“Quest’anno ci troviamo a ricordare gli Ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi. Un anniversario che non ha soltanto una valenza commemorativa, ma che ci interpella nel profondo del nostro presente. Questo dipinto non è un semplice ornamento per il nostro Convento di San Francesco. È un simbolo visibile, un richiamo costante per tutti noi a non smarrire la rotta. Che questo luogo di preghiera e di raccoglimento, attraverso la bellezza di questo dono, possa continuare a essere una sentinella di pace per tutta la nostra Repubblica e per quanti varcheranno queste porte”, ha dichiarato il Segretario di Stato Lonfernini.

Durante la cerimonia di consegna è stata espressa dalla Autorità Religiose presenti profonda gratitudine alla Reggenza per la particolare progettualità celebrativa fortemente voluta.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale







